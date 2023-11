Volley: Prisma Taranto subito in campo, arriva la corazzata Perugia

Non c’è tempo per rifiatare in casa Gioiella Prisma. Dopo la sconfitta bruciante di domenica scorsa a Monza, la Sir Safety Susa Vim Perugia sarà ospite al PalaMazzola per il turno infrasettimanale di mercoledì 15 novembre, alle 18.00.

Perugia è un’altra corazzata che gioca una pallavolo stellare, forte della Supercoppa vinta a Biella e della bella vittoria di domenica con Modena. La diagonale, costituita dal regista azzurro Giannelli e dal tunisino Ben Tara, ha dimostrato essere devastante già dopo poche giornate. Al centro svettano Flavio e Solè, mentre in posto 4 Plotnytskyi, mvp di serata con Modena, e Semeniuk, che ha ben figurato; l’ex azzurro Colaci super esperto libero. In panchina praticamente un altro team: il miglior giocatore dell’europeo Leon, il giovane schiacciatore Held, l’opposto Herrera, oltre al regista Ropret, l’azzurro Russo e Candellaro come centrali, Toscani secondo libero. Il team allenato da mister Lorenzetti (campione d’Italia con Trento lo scorso maggio) verrà a Taranto per vincere senza indugio.

La Gioiella Prisma, alle prese con le scorie di una brutta sconfitta da digerire, affronterà una squadra senza apparenti punti deboli. Come si approccia a una partita del genere? Nonostante la caratura dell’avversario, l’atteggiamento dovrà essere ineccepibile, un cambio di rotta è atteso da tutto l’ambiente per ritrovare in campo la giusta mentalità che consenta di sfoderare tutte le capacità singole e di squadra già mostrate contro i campioni d’Italia a Trento. Gli ionici infatti sono chiamati a una prova maiuscola che possa reindirizzarli verso un percorso vincente.

Risponde il direttore sportivo Mirko Corsano: “Dopo la sconfitta di Monza c’è poco da dire e tanto da fare. Mi aspetto una reazione d’orgoglio da parte di tutti. Affrontiamo una squadra fortissima e se non mettiamo in campo il 120% rischiamo un’altra brutta figura”. Fischio d’inizio ore 18, partita trasmessa in diretta sui canali Volleyballworld.tv. Arbitri dell’incontro: Umberto Zanussi è Pietro Alessandro Cavalieri Alessandro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp