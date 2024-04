Volley C/F, playoff: Dinamo Molfetta, ennesimo derby con Terlizzi

Si rinnova per l’ennesima volta in questa stagione il derby tra Molfetta e Terlizzi, ovvero tra Dinamo CAB e ASD Zest, come sempre appassionante ed avvincente, oltre che fortemente sentito. Sabato 13 aprile, alle 20.30. il PalaPoli di Molfetta tornerà a ospitare la sfida tra queste due compagini valida per i playoff promozione.

Zest contro Dinamo, ovvero prima contro ultima: è lo scenario attuale disegnato da una classifica che purtroppo vede le ragazze allenate da coach Drago a 0 punti in classifica contro i 12 conquistati sinora dalla formazione terlizzese. Uno scenario nuovo se considerato l’ottimo percorso della Dinamo nella regular season e la manciata di punti che hanno sempre separato le due compagini in tutta questa stagione.

Dopo le ultime quattro sconfitte, per la Dinamo è ora di tirare fuori l’orgoglio, concretizzare quanto di buono è stato fatto sinora e sfruttare la conoscenza di un avversario affrontato più volte in questa stagione. Queste possono essere le chiavi di lettura di un match che vede la Dinamo CAB tornare a giocare in casa dopo quattro trasferte consecutive.

Ad accoglierla ci sarà il pubblico di sempre, quello delle grandi occasioni. Il bilancio delle sfide stagionali tra Dinamo e Zest premia quest’ultima che è riuscita ad imporsi nella partita di ritorno della regular season dello scorso 22 febbraio e nel match valido per i quarti di finale di Coppa Puglia. L’ultima vittoria delle ragazze arancio contro le terlizzesi risale al 3 dicembre scorso al tiebreak in quel di Terlizzi.

Nell’ultimo dopogara coach Michele Drago aveva sottolineato come fosse fondamentale ridurre al minimo quei momenti di blackout che hanno caratterizzato e condizionato le ultime uscite della sua squadra. Un aspetto da limitare al minimo contro una squadra affamata ed attrezzata come l’ASD Zest.

Giocheranno, invece, in trasferta domenica 14 aprile alle ore 19.30 i ragazzi della Serie D Dinamo. Gli avversari saranno i ragazzi della ASD Noha Volley & Sport, sfida in programma presso il Palazzetto dello Sport “Pertini” di Noicattaro.

