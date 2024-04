Volley B1/F, PPV Fasano a Catania per una sfida d’alta quota

Dopo la grande vittoria casalinga tra le mura amiche del Salvemini, la Pantaleo Podio Volley Fasano torna in terra siciliana per affrontare la Energy System Catania, che con i suoi 43 punti divide la prima posizione con il Tenaglia Altino. Un buon cammino in campionato quello delle siciliane allenate da coach Antonio Jiménez Armas reduci da ben sei vittorie di fila.

Nella gara di andata, le catanesi si imposero con un perentorio 3-0 al termine di una gara certamente non spettacolare: le fasanesi pagarono a caro prezzo i loro errori. Roster catanese molto competitivo grazie alla presenza in squadra di atlete del calibro di Linda Giugovaz, Irene Botarelli e capitan Jessica Panucci sempre in doppia cifra nella stragrande maggioranza delle gare disputate. Energy System proveniente dalla vittoria esterna di Crotone con un netto 3-0 che non ha lasciato scampo alla formazione calabrese.

“È decisamente una delle gare più complicate della stagione – afferma coach Paolo Totero –. Affrontiamo un roster molto ben attrezzato per il salto di categoria. Da mesi ci stiamo preparando a questo rush finale e quindi affronteremo questa gara con la massima concentrazione e con il giusto piglio. Conosciamo bene il valore delle prossime avversarie, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli delle nostre ottime potenzialità”.

Start alle 16.00 di sabato 13 aprile 2024 al PalaAbramo di Catania con la direzione arbitrale affidata a Massimo Ancona e Filippo Erman. Sarà possibile seguire il mach su Tv Line Sicilia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author