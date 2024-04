Volley B1/F, una strepitosa PPV Fasano sbanca Catania

Strepitosa vittoria in quel di Catania, sponda Energy System, delle ragazze di coach Paolo Totero che firmano una delle più belle prestazioni della storia del club fasanese.

Gara sofferta sul campo della capolista etnea partita con i favori del pronostico, costretta poi a fare i conti con una seconda parte di gara di capitan Valentina Barbolini e compagne che non ha lasciato spazio a dubbi ed interpretazioni sul reale valore delle gialloblù del presidente Renzo Abete.

Inizio gara che vede le padrone di casa approcciare nel migliore dei modi il match nei confronti di una Pantaleo apparsa leggermente contratta. Copione che permette alle siciliane di scattare sul 2-0 nonostante i buoni segnali di ripresa delle fasanesi palesate nel secondo set.

Ma la partita delle padrone di casa finisce qui. Dal terzo set in poi a salire in cattedra è la Pantaleo Podio Volley Fasano che prima accorcia le distanze e poi pareggia i conti con due set semplicemente stellari. Una rimonta che definisce a chiare tinte l’ottimo potenziale tecnico tattico delle atlete fasanesi.

Il tie-break è un continuo sussultare di emozioni grazie ai continui capovolgimenti di fronte prodotti in campo da entrambe le formazioni. A spuntarla sono le fasanesi che grazie ad un pizzico di lucida freddezza tecnica, piegano la resistenza dell’Energy System portando a casa due punti preziosissimi per la classifica.

Una vittoria dal sapore storico per la squadra del ds Micaela Cofano che ha saputo soffrire e reagire sul campo di una grande Energy Sistem Catania alla quale non è bastata la prestazione superlativa di Irene Bottarelli (24) e l’efficacia di Linda Giugovaz (16) e Chiara Cecchini (15).

“Abbiamo disputato un grande match contro una delle migliori avversarie di questo campionato. Grande partita e grande spettacolo a beneficio di tutti gli spettatori tra due squadre che non hanno lesinato energie. Noi siamo partiti un tantino contratti e questo ha favorito il Catania nei primi due set. Poi, dopo aver registrato qualcosina, le mie ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo lottando su tutti i palloni con tenacia ed efficacia. Alla fine ha vinto chi ha saputo mantenere i nervi saldi e un pizzico di tranquillità in più rispetto all’avversario”, ha affermato a fine gara un soddisfatto coach Totero.

Grande festa a fine gara per le fasanesi trascinate dalla premiata ditta Valentina Martilotti e Valentina Barbolini. Una manovra sapientemente gestita dalla regia di Sofia Negro coadiuvata dalle giocate di Noemi Marsengo, Silvia Antonaci eAdelaide Soleti. Il tutto con la protezione difensiva di Micaela Pisano.

Nota di merito per Chiara Albano e Giulia Fatticcioni che con i loro inserimenti hanno contribuito in maniera determinante a cambiare il volto della gara. Successo costruito settimanalmente con gli intensi allenamenti diretti da coach Totero coadiuvato dai suoi vice Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano e dall’impegno sempre intenso e professionale dell’intero roster, soprattutto di coloro che scendono meno in campo come Micaela Mollica, Felicia Rizzo, Cristina Morabito e Vivien Di Diego. Prossimo appuntamento sabato prossimo al Salvemini di Fasano contro il Crotone.

Energy System Catania – Pantaleo Podio Volley Fasano 2–3 (25-20/25-23/18-25/19-25/14-16)

Energy System Catania: Vescovo, Cicoria, Cecchini 15, Galazzo 4, Clemente,Panucci, Davi, Giugovaz 16, Gridelli 7, Caruso, Botarelli 24, Garofalo 9, barbaro, Massara, Lo Piccolo. All. Jimenez.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Albano 7, Antonaci, Di Diego, Mollica, Fatticcioni1, Negro 9, Marsengo 15, Rizzo, Barbolini 19, Morabito, Martilotti 17, Pisano, Soleti7. All. Totero.

Arbitri: Massimo Ancona e Filippo Erman.

