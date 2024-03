Volley C/F, Aurora Brindisi riscatta lo scivolone della settimana scorsa

L’Aurora Volley Brindisi archivia definitivamente lo scivolone della settimana scorsa battendo con un perentorio 3-0 la Dinamo Molfetta nella seconda giornata del pool promozione di Serie C femminile.

Partita quasi mai in discussione per le biancazzurre che sono scese in campo con la giusta dose di concentrazione e cattiveria agonistica necessarie per conquistare una vittoria che rilancia le loro ambizioni nel massimo campionato regionale.

Nel primo set le padrone di casa partono fortissimo conquistando subito un buon vantaggio. Le biancazzurre mantengono alta l’attenzione sulle attaccanti avversarie che nel tentativo di superare il muro biancazzurro peccano di precisione concedendo punti alle padrone di casa. L’Aurora trascinata da una super Anastasia Albanese (miglior realizzatrice della partita con 17 punti) domina il set chiudendo i conti in appena 22 minuti.

La squadra avversaria però è brava a voltare immediatamente pagina e si presenta nella seconda frazione di gioco con un approccio completamente diverso. Il set è molto equilibrato e Brindisi comincia a soffrire gli attacchi di una scatenata Fracchiolla (sicuramente la migliore delle ospiti) e la ritrovata tenuta difensiva delle avversarie. Nonostante tutto le padrone di casa non perdono la calma e superata la metà del parziale (18-16) piazzano l’allungo decisivo andando a conquistare il set per 25-18.

Anche la terza frazione di gioco vive una prima parte equilibrata, con la formazione ospite che prova a tenere aperta la partita. Le padrone di casa però ben presto spezzano l’equilibrio grazie al loro gioco veloce e aggressivo ben orchestrato dalla palleggiatrice Kolomiiets. Le brindisine sono autrici di un break di sei punti consecutivi che le portano ad ottenere un notevole vantaggioponendo le basi per la conquista del set. Nel finale importanti minuti per Malerba e per la rientrante Matichecchia che danno il loro contributo al risultato finale di 25-16.

“Sono molto soddisfatto della ottima reazione delle mia squadra dopo l’inatteso stop di sette giorni fa.” Dichiara l’allenatore della squadra brindisina Raffaele Capozziello. “Abbiamo analizzato la sconfitta e corretto certi aspetti che in passato ci hanno giocato qualche brutto scherzo. Siamo consapevoli della nostra forza e se approcceremo tutte le gare come abbiamo fatto questa sera siamo in grado di giocarcela con chiunque.”

Nel prossimo turno l’Aurora Volley sarà di scena ancora nell’impianto brindisino del Pala Zumbo nella sfida che la vedrà opposta alla Asem Volley Bari, gara che si disputerà domenica 24 marzo con inizio alle ore 18:30.

AURORA VOLLEY BRINDISI-DINAMO MOLFETTA 3-0 (25-10, 25-18, 25-16)

Brindisi: De Toma 10 (K), Kolomiiets 7, Zivkovic (L1), Prato 2, Padula 8, Avallone 5, Albanese 17, Matichecchia 1, De Maria, Malerba , Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Molfetta: Ayroldi L1 (K), Cervelli, Fracchiolla, Lazzizzera, Mastropasqua, Parisi, Cosentino, Sciancalepore, Sancilio, Zakrajsek, Abbattista, Porta, Panunzio (L2), Spadavecchia. All. Drago.

Arbitri: Capozzo – Guagnano.

