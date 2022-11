Volley B2/F: Fasano, altro scontro diretto con Briolingerie Cerignola

Condividi su...

Linkedin email

Continua la serie di scontri diretti per La Pantaleo Podio Fasano, che dopo la brillante vittoria contro la Greenergy Castellaneta si gode la vetta della classifica provvisoria del girone L. Prossimo avversario le Briolingerie Cerignola che sabato 26 novembre farà visita alle ragazze allenate da coach Paolo Totero. Società sportiva neo promossa nel campionato di serie B2 e reduce da un buon inizio di campionato che la vede in quarta posizione a 15 punti.

Match insidioso per le gialloblu fasanesi, attese sabato da questa importante sfida interna. “Formazione molto imprevedibile questo Cerignola – afferma coach Totero – contro la quale non ci possiamo permettere distrazioni perché sono perfettamente in grado di capitalizzare ogni errore avversario. Bisogna mettere in campo una prestazione ad alta concentrazione senza concedere sconti di nessun tipo. Per questo se vogliamo avere ragione delle nostre avversarie è necessaria una prestazione come quelle disputate sino ad oggi in tutte le partite casalinghe. Cerignola certamente deciso a dar battaglia per accorciare la classifica”.

Briolingerie Cerignola allenato da coach Michele Valentino e formato da un gruppo molto compatto il cui zoccolo duro è formato da atlete che giocano insieme da diverse stagioni. Importante per l’economia del loro gioco la presenza in squadra della palleggiatrice/capitano Margaret Altomonte che con la sua esperienza riesce a dare il giusto supporto alle manovre delle proprie compagne. Da sottolineare la presenza in rosa anche di della banda Federica Matrullo e dell’opposta Ilenia Novia che unitamente al resto del roster formano un gruppo compatto e pericoloso per qualsiasi avversario. Inizio gara previsto per le 19,30 presso il Salvemini di Fasano e diretto dai sig. Salvatore Nibali e Luca Filomeno.