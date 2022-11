Volley A2/M: Castellana Grotte-Porto Viro rinviata per covid

Condividi su...

Non si giocherà il big match della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile tra Bcc Castellana Grotte e Delta Group Porto Viro, inizialmente in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 17 al Pala Grotte di Castellana Grotte. La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite. Nel programma della giornata in calendario tra sabato 26 e domenica 27 novembre, rinviata al 21 dicembre 2022 anche la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad Reggio Emilia. I biglietti già acquistati per l’accesso alla gara tra Castellana e Porto Viro, sia online sulla piattaforma diyticket.it che presso la biglietteria del Pala Grotte, saranno validi anche per il giorno in cui sarà stabilito il rinvio della parti