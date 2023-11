Volley B1/F: PPV Fasano travolge Terrasini e torna al successo

Vittoria schiacciante per la Pantaleo Podio Volley Fasano che in poco più di un’ora di gioco travolge il Volley Terrasini. Gara senza storia: le fasanesi prendono subito il largo nel primo set chiudendolo agevolmente. Alla ripresa del gioco le siciliane cercano un pronto riscatto, ma ancora una volta le ragazze di coach Paolo Totero chiudono il set con un parziale sostanzioso. Nel terzo e decisivo game, mentre tutti attendono il solito calo psicofisico delle padrone di casa, una strabiliante condotta di gioco sigilla la contesa in soli 14’ concedendo alle palermitane solo 8 punti all’attivo.

Pronto riscatto quindi per Chiara Vinciguerra e compagne dopo il ko Castellana, al cospetto di un pubblico tornato numeroso dopo un mese. “Le ragazze hanno fatto esattamente quello che era stato richiesto loro in settimana – afferma coach Totero -. Hanno messo in campo il giusto atteggiamento: crescendo di set in set hanno chiuso la gara senza soffrire. Abbiamo lavorato benissimo su tutti i fondamentali con una buona distribuzione della nostra palleggiatrice, Sofia Negro, che ha ben servito coloro che dovevano mettere a terra la palla”.

Un match che ha visto l’esordio in B1 Micaela Mollica, giovanissimo libero, schierata in campo da coach Totero nelle battute finali. “E’ stato un esordio emozionante – afferma Micaela –. Nonostante un po’ di ansia iniziale, è andato tutto bene. In settimana ci siamo preparate bene per questa gara facendo tesoro degli errori commessi in quel di Castellana, credo che i risultati si siano visti. Ringrazio il coach e tutto lo staff per l’opportunità, con particolare riferimento mie compagne che mi hanno sostenuto in questo esordio esempre prodighe di consigli utili per la mia crescita”.

Pantaleo Podio volley Fasano–Volley Terrasini 3-0 (25-14; 25-11; 25-8)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci 9, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo, Rizzo, Barbolini 15, Vinciguerra 9, Morabito, Martilotti 13, Pisano, Saoleti 12. All. Totero.

Volley Terrasini: Bacciotini, Ruffa, Ameri 2, Luzzi 1, Rosetti, Tarantino 3, Amenta, Giambona 4, Patti 1, Biccheri 7, Cangialosi. All. Daccardi.

Arbitri: Stefano Capobianco e Vito Angiulli.

