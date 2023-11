Volley B1/F: PPV Fasano inciampa a Castellana, ko dopo 8 mesi

Amaro ritorno alle gare per le ragazze di coach Paolo Totero che nel derby contro le cugine dello Zero5 Castellanagrotte perdono la loro lunghissima imbattibilità che durava dal 26 marzo 2022, al termine di una gara a dir poco rocambolesca.

Una sconfitta durissima per le gialloblu, reduci da ben quindici giorni di inattività imposta dal calendario, che rimarca ancor di più l’imprevedibilità di questo disciplina dove nulla è mai scontato sino all’ultimo istante. Ed è proprio quello che e successo al Palagrotte di Castellana nel primo round del derby pugliese di Serie B1 dove le padrone di casa trascinate da un incontenibile Vera Bondarenko hanno ribaltato una gara che sembrava ormai segnata a favore delle fasanesi.

Le gialloblu del presidente Renzo Abete partivano col piede giusto e nonostante qualche imprecisione di troppo portavano a casa i primi due set ipotecando cosi la quarta vittoria consecutiva di questa inizio stagione. Ma non avevano fatto i conti con la determinazione delle padrone di casa, mai dome e sempre pronte ad approfittare di qualsiasi incertezza delle loro avversarie. Infatti al terzo set sul 24-20 a favore delle gialloblu le baresi piazzavano un prodigioso break di 6-0 che ribaltava l’esito del set riaprendo la gara.

Da quel momento in poi il Castellana saliva in cattedra e approfittando di un vistoso calo psicologico delle brindisine riequilibrava il risultato portando il match al tie-break. Sussulto di orgoglio per le fasanesi che ancora una volta arrivavano a giocarsi il match ball decisivo per la vittoria, ma la determinazione e la maggior lucidità delle padrone di casa faceva la differenza e con l’ennesimo contro break portavano meritatamente a casa una vittoria che dopo i primi due set sembrava insperata.

“Che i derby siano sempre gare insidiose lo sapevamo benissimo – commenta a fine gara il ds Micaela Cofano – dove la parte emotiva gioca una parte importante. Dopo una buona partenza le nostre ragazze hanno avuto un calo di concentrazione che si era notato già dal secondo set. Poi il break finale che abbiamo subito nel terzo set ci ha definitivamente smontato. La maggiore cinicità e determinazione del Castellana ha poi fatto la differenza nel resto della gara. Venivamo da lungo periodo di stop per il doppio riposo imposto dal calendario oltre che rodare un nuovo assetto tattico. Tutto ciò però non deve essere una scusante per questa sconfitta. Complimenti al Castellana che è una squadra giovane e in grande crescita e ha portato meritatamente a casa il risultato. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente in palestra per ripartire bene. Siamo un grande team e abbiamo il dovere di rialzarci subito”.

Zero5 Castellanagrotte – Pantaleo Podio Volley Fasano 3-2

(15-25; 21-25; 26-24; 25-19; 16-14)

Zero5 Castellanagrotte: Daprile¸ Sangoi¸ Rizza, Fino, Belloni; Bondarengo; Recchia, Gogna; Pinto; Salamida; Giombini; Severin; all, Ciliberti.

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci, Di Diego, Fatticcioni, Negro, Marsengo, Rizzo, Barbolini, Vinciguerra, Morabito, Soleti, Martilotti, Mollica, Pisano. All. Totero.

Arbitri: Dario De Martino e Giovanni Di Martino.

