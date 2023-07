Volley B1/F: Giorgia Prato alla corte di mister Tisci

Secondo colpo di mercato di grande rilievo per la Volley Vipostore, che accoglie con entusiasmo una giovanissima promessa della pallavolo pugliese: Giorgia Prato affiancherà Noemi Moschettini per la stagione 2023/2024.

Nata nel 2007 e alta 179 cm, Giorgia Prato è una stella in ascesa nel panorama della pallavolo giovanile. Dopo importanti esperienze con società prestigiose come il Cutrofiano e la Fusion Venezia, la giovane palleggiatrice originaria di San Pietro Vernotico ha deciso di abbracciare il progetto della Volley Vipostore ed è pronta a dare il massimo con la maglia arancio-blu.

Atleta talentuosa e determinata, sotto la guida esperta di Coach Tisci, Giorgia Prato si prefigura come un elemento importante nel progetto della squadra.

“Ho scelto questa società perché da subito mi ha entusiasmato con il suo progetto”, ha dichiarato Giorgia. “Penso che sia ottima per la mia crescita tecnica, tattica e umana. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff per la fiducia che mi è stata data! Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura e mettermi in gioco. Spero presto di conoscere le nuove compagne ed i nuovi membri della società con cui lavorerò quest’anno, in bocca al lupo a noi!”

L’obiettivo dell’allenatore, Mister Tisci, è chiaro e ambizioso: costruire un roster composto per la maggior parte da giovanissime atlete sulle quali lavorare, creando una squadra competitiva e pronta ad affrontare un campionato che si prospetta molto duro.

Il futuro della pallavolo pugliese è nelle mani di atlete come lei, e la neopromossa società di Francavilla Fontana, con la sua filosofia di valorizzare i giovani talenti locali, è entusiasta di poter accompagnare Giorgia nel suo percorso di crescita e successi nel mondo della pallavolo.

