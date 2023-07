Volley C/F: Erika Panunzio, sesta stagione alla Dinamo Molfetta

Continua a prendere forma il roster della Dinamo CAB Molfetta. Tra le atlete riconfermate spicca il nome di Erika Panunzio, autrice di un’ottima stagione in maglia arancio. Classe 2002, alta 169 centimetri, si accinge a iniziare la sesta stagione consecutiva in maglia Dinamo.

Nell’ultimo campionato ha inizialmente ricoperto il ruolo di libero per poi passare a quello di schiacciatrice, come voluto da coach Marzocca. E’ tra gli elementi cardine della Dinamo CAB Molfetta e nel corso degli anni, esordendo dalla Prima Divisione sino alla Serie C, è riuscita a ritagliarsi sempre più spazio, mettendo a disposizione della squadra le sue caratteristiche tecniche.

La stagione sportiva 2023/2024 rappresenta anche per la schiacciatrice un ulteriore banco di prova. «Sono contenta ed entusiasta di poter disputare un’altra stagione con la maglia della Dinamo – ha affermato -. Mi aspetto un anno intenso, divertente e pieno di soddisfazioni. Con la giusta aggressività e con una migliore coesione di squadra sono convinta che riusciremo a raggiungere grandi traguardi».

