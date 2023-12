Volley B/M, Turi vince il derby con la Mater e si rilancia

Va al Turi il derby del Sud-est barese contro la giovane formazione gialloblù della Materdomini Volley. La prima affermazione casalinga stagionale arriva dopo un match combattuto per due terzi di gara e dall’importante posta in palio, sia in termini di punti che di morale.

I biancoazzurri di Spinelli interpretano la gara nel modo migliore vincendola grazie alla maggior efficienza del proprio attacco e del muro, ben 11 (con Manginelli che ne firma 4 e Taccone 3) vs 4 degli ospiti.

Il primo successo stagionale col massimo distacco per set permette a Lomurno e compagni di lasciare l’ultimo posto in classifica scavalcando il Modugno, prossimo avversario nell’ultimo turno del 2023, e la stessa Matervolley.

Padroni di casa in campo con la diagonale Manginelli-Fortunato, capitan Scio e Lomurno in banda, Taccone e Furio centrali, Dammacco libero; mister Barbone schiera i suoi con Cappadona al palleggio e Mondello opposto, Netti e Passaro laterali, Bux e Galiano centrali, Guglielmi libero.

Break e controbreak in avvio con le due squadre che giocano ad inseguirsi. Ci provano i gialloblù ma i locali restano attenti, 15-15. Un muro turese del duo Taccone-Fortunato dà il +2 ai suoi sul 20-18 mettendo pressione alla Mater che sbaglia l’attacco del 21-18. Il Turi tira dritto sino al 25-21 (fuori Mondello).

Nelle fila della Mater resta in campo Colaci entrato sul finire del primo set per Passari. Emozioni alterne: l’Arrè Formaggi trova il break con Lomurno sul 5-3 ma Mondello e compagni impattano subito (6-6) e mettono la doppia freccia sul 6-8. Dopo la nuova parità sul 11-11 si combatte punto a punto. Sono gli ospiti sul finire del set a spingersi avanti sul 20-22 ma i biancoazzurri ricuciono subito con un doppio Taccone, a muro su Galiano per il 23-23 e poi con l’attacco del 24-23 del controsorpasso; la parola fine è di Scio che a muro intercetta l’attacco di seconda di Cappadona, 25-23.

Mai domi i gialloblù ci provano in avvio del terzo set ma il Turi si riorganizza subito ed impatta non facendosi trovare impreparato. Lomurno allunga in pipe i suoi sul 13-10 e mette di fatto pressione ai castellanesi che accusano il colpo, 16-10 siglato da Lomurno. Un’ Arrè Formaggi sempre più padrona del campo accelera di prepotenza sul 22-14 con la Mater che, nonostante i cambi, non riesce a rialzarsi. La contesa è chiusa dal muro del 25-17 di Manginelli su Colaci.

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA)-SSD MATERVOLLEY (BA) 3-0 (25-21/ 25-23/ 25-17)

ARRE’ FORMAGGI TURI : Cassano, Portoghese ne, Basile (L), Lomurno 13, Taccone 10, Dammacco (L), Fortunato 4, Scio 14, Furio 6, Milillo, Petronella ne, Manginelli 5, Romano ne. Allenatore: G. Spinelli. nota: battute sbagliate 7, ace 1, muri vincenti 7, ricezione 56% (31%perfette), attacco 45% .

MATERVOLLEY CASTELLANA GR : Mondello 23, Susco, Galiano 5, Passari 2, Cappadona 4, Colaci 8, Reale ne, Guglielmi (L), Liguori ne, Didonato, Deligio ne, Galluzzi ne, Bux 2, Netti 6, Santostasi (L) . Allenatore: G. Barbone. nota: battute sbagliate 8, ace 2, muri vincenti 4, ricezione 52% (20%perfette), attacco 40%.

arbitri: Pietro Lerose (Crotone) e Simona Cutruzzulà (Catanzaro).

durata impostata: 27′; 28′; 25′.

