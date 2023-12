Volley, good governance con De Giorgi. Che promette: “Olimpiadi da centrare”

BARI – Una good governance anche nel volley per rendere le società sportive virtuose. Se ne è parlato al Cus Bari, in un progetto sostenuto anche dalla federazione italiana e di respiro europeo. Tra gli ospiti d’eccezione anche coach De Giorgi che si prepara per le gare di qualificazione alle prossime olimpiadi

