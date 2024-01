Volley B/M, Turi esce sconfitta dal super derby con Molfetta

Esce sconfitta la compagine turese dal super derby col Molfetta valevole per la tredicesima giornata ed ultima di andata del campionato di serie B. Al PalaPoli arriva il decimo stop stagionale per i ragazzi di Beppe Spinelli che impensieriscono per lunghi tratti i biancorossi, lottano alla pari ma le solite amnesie nei momenti decisivi condizionano il tutto in negativo, sia moralmente che in termini numerici.

L’Arrè Formaggi chiude la prima parte di stagione con soli sette punti ed un penultimo posto in classifica che grida riscatto e vendetta.

La pausa di tre settimane, due per le prime fasi di Coppa Italia ed una per il turno di riposo da osservare nella prima giornata di ritorno, saranno utili per rifiatare e recuperare infortuni ed acciacchi degli atleti che hanno tirato a lungo in questa prima fase di stagione, anche per problemi di organico.

Energie fisiche e mentali di cui servirà una grande scorta per un girone di ritorno che deve rappresentare la svolta nella difficile ma ancora possibile corsa salvezza.

Durante la settimana si ferma Fortunato e mister Spinelli schiera nell’inconsueto ruolo di opposto in diagonale con Manginelli il centrale Taccone, Scio e Lomurno di banda, Furio e Cassano al centro, Dammacco libero. L’ex Difino conferma il collaudato “6+1” con Bernardi in regia e Petruzzelli fuori mano, Lorusso e Borghetti laterali, Tritto e La Forgia centrali con Utro libero.

Gli ospiti approcciano meglio sorprendendo l’Indeco in avvio, ace di Scio (0-3) mentre Lomurno su Lorusso fissa l’1-8. La reazione biancorossa non si fa attendere con Borghetti che ricuce e Tritto che mura la parità del 12-12. Si gioca punto a punto con belle azioni sino all’allungo locale del 20-17. Qualche amnesia di troppo e qualche incomprensione ed il Molfetta chiude con Lorusso la volata sul 25-21.

Ci prova ad avvio secondo set l’Arrè Formaggi ma Bernardi e soci restano agganciati. Continua il duello botta e risposta tra le due squadre nella fase centrale sino a quando una palletta ed un muro su Lomurno spezzano gli equilibri sul 19-16. Il break è decisivo ed il Molfetta porta a casa il set, 25-19.

Nel terzo parziale il Molfetta parte bene (8-5) ma il Turi non molla, recupera e mette la doppia freccia con Scio sul 13-15. Solito duello fatto di break e controbreak con grandi difese e belle azioni da ambo le parti. Sul 17-16 piove sul bagnato in casa turese con Lomurno che s’infortuna alla caviglia, scendendo da muro finisce sul piede di Petruzzelli atterrato in campo turese, ed è costretto a lasciare il posto a Romano. Errore in ricezione biancoazzurro ed è minibreak locale, 22-20. Non riescono gli ospiti ad annullare il secondo match point quando un’incomprensione in difesa fa cadere sul parquet un attacco da centro di Pisani contratto dal muro turese, 25-23 il finale.

INDECO MOLFETTA (BA)-ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 3-0 (25-21/ 25-19/ 25-23)

INDECO MOLFETTA: Ingrosso, Petruzzelli 19, Utro (L), Cappelluti n.e., Pisani 4, Rafanelli n.e., Lorusso 9, La forgia 6, Bernardi 2, Gadaleta n.e., Aiello n.e., Tritto 3, Borghetti 18, Giovine (L) n.e.. Allenatore: V. Difino. note: battute sbagliate 10, ace 2, muri vincenti 11, ricezione 61% (36%perfette), attacco 43%.

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano 6, Portoghese n.e., Basile (L) n.e., Lomurno 10, Taccone 5, Dammacco (L), Fortunato n.e., Scio 6, Furio 5, Milillo 2, Petronella, Manginelli 2, Romano. Allenatore: G. Spinelli. note: battute sbagliate 6, ace 1, muri vincenti 4, ricezione 54% (21%perfette), attacco 31%

arbitri: Fabrizio Peragine (Bari) e Tommaso De Vanna (Bari).

durata set: 25’; 23’; 29’.

