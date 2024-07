Volley B/M, Lorenzo Caciagli firma con il Club Grottaglie

Lorenzo Caciagli è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie. Centrale classe 2000, arriva dalla Conad Reggio Emilia, società di Serie A2. Originario proprio del capoluogo Emiliano, il nuovo numero 7 granata vanta già oltre cinquanta presenze in Serie A.

198 cm, abile sia in attacco che a muro, Caciagli sarà il perfetto partner per Davide Antonazzo, beneficiando anche di un anno con Coach Alessandro Giosa come mentore.

Le prime parole di Caciagli: “Ci aspetta un campionato impegnativo e ricco di lavoro, credo che con il resto della squadra riusciremo a portare tanto spettacolo e anche tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e tutti i tifosi. Ci vediamo presto!”

Il commento sull’ingaggio di Caciagli è affidato alle parole del patron del Volley Club Grottaglie, Giuseppe Quaranta: “Lorenzo Caciagli corrisponde al perfetto identikit del giocatore da Grottaglie: un ragazzo ancora giovane, già prontissimo per essere al top della categoria ma con grandissimi margini di miglioramento. Abbiamo tante aspettative su Lorenzo e non vediamo l’ora di vederlo in campo con la nostra maglia“.

Caciagli è il settimo giocatore annunciato per la nuova stagione del Volley Club Grottaglie. Nei prossimi giorni arriveranno ancora conferme, promozioni e nuovi acquisti per scoprire il roster messo a disposizione della società ad Alessandro Giosa.

