Volley, inizia la stagione della Polisportiva Dinamo Molfetta

La nuova stagione sportiva della Polisportiva Dinamo Molfetta è ufficialmente iniziata. La pallavolo molfettese continua ad avere un solido punto di riferimento nella società arancione, che con le sue squadre femminili e maschili proseguirà a calcare i parquet regionali.

Grazie ai piazzamenti e ai risultati della scorsa stagione, la squadra femminile, arrivata ai playoff promozione, continuerà a disputare il Campionato di Serie C Nazionale. Al contrario, la squadra maschile, retrocessa dalla Serie D Regionale, ripartirà dal Campionato di Prima Divisione.

La società è già al lavoro per definire i roster delle due squadre e annuncerà a breve lo staff tecnico che le guiderà. A presentare la stagione è stato il presidente Andrea Bellifemine: «Per il quinto anno consecutivo la nostra società disputerà il Campionato di Serie C Nazionale con la compagine femminile. Ci aspetta un anno pieno di sfide perché non sarà facile eguagliare i risultati dello scorso anno, ma ci proveremo grazie a una nuova figura tecnica e a un roster su cui il nostro General Manager Nico de Robertis sta lavorando».

Bellifemine ha inoltre ringraziato gli sponsor Fabio Quadrelli e Vincenzo Boemi di CAB per il supporto continuo: «Anche in questa stagione, la Dinamo sarà targata CAB. Per la squadra maschile, l’obiettivo è tornare subito in Serie D. Contiamo su una guida tecnica prestigiosa e su Capitan Marino e compagni per lottare fino in fondo».

Il Presidente ha concluso con un appello ai tifosi: «Seguiteci e sosteneteci!».

