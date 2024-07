Volley C/F, Acquaviva conferma la centrale Alessia Cipriano

La Volleyup Acquaviva annuncia la riconferma di Alessia Cipriano, classe 1998, nel ruolo di centrale per la stagione 2024/2025 del campionato nazionale di 1° livello – serie C femminile.

Proveniente dalla ASD Noha Volley & Sport, Alessia ha maturato una significativa esperienza dal 2013 partecipando ai campionati di Serie C, D e 1a Divisione ottenendo sempre risultati eccellenti.

Nella stagione 23/24, sotto la guida di Mister Signorile, Alessia è stata una presenza costante nello starting six, realizzando 164 punti e ottenendo un impressionante 60% di positività nel fondamentale del muro.

Laureata in scienze delle attività motorie e sportive e in scienze e tecniche dello sport, Alessia è anche un tecnico del settore giovanile, apportando un valore aggiunto alla squadra.

“Alessia è un’atleta affidabile che conosciamo e stimiamo. È molto seria e motivata. Stiamo allestendo un roster competitivo per il prossimo campionato nella massima serie regionale e Alessia rappresenta sicuramente un punto di forza”, dichiara Annalisa Convertini, presidente della Volleyup Acquaviva.

Alessia Cipriano ha espresso la sua soddisfazione per la riconferma: “Sono entusiasta di annunciare che questo sarà il mio terzo anno consecutivo con la Volleyup. La fiducia che la squadra ha riposto in me è motivo di grande orgoglio e sono determinata a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con rinnovata energia e determinazione. Forza Volleyup”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author