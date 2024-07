Volley A3/M, Riccardo Martinelli nuovo regista di Gioia del Colle

Riccardo Martinelli è il nuovo rinforzo della Joy Volley Gioia del Colle per la cabina di regia. Il palleggiatore veneto, che ha concluso l’ultima stagione in A3 con la Leo Shoes Casarano, ha deciso di unirsi al progetto sportivo biancorosso. Con i suoi 206 cm di altezza, Martinelli porterà fisicità e ulteriori qualità a un reparto già forte grazie alla presenza di Peppe Longo.

Martinelli, 22 anni, è cresciuto nelle giovanili della Calzedonia Verona e della Porto Robur Costa Ravenna. Ha già esperienza nella terza serie nazionale avendo giocato con l’Abba Pineto nella stagione 2021/2022 e con la Pallavolo Bari nella stagione 2022/2023.

“Per me, Gioia rappresenta un’opportunità unica – dichiara Martinelli -. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con un giocatore del calibro di Peppe Longo e sotto la guida di Sandro Passaro. Con l’esperienza di Passaro come ex palleggiatore, sono sicuro che riceverò i giusti consigli per migliorare ulteriormente. È un privilegio poter condividere questa avventura stimolante e ambiziosa con atleti di alto livello per la serie A3.”

Martinelli si dice entusiasta di restare in Puglia per il terzo anno consecutivo: “Con il sostegno del fantastico pubblico di Gioia, sono sicuro che disputeremo una grande stagione. Darò il massimo per ripagare la fiducia di società e allenatore, e per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi stagionali.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author