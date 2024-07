Volley B/M, Giosa resta alla guida del Club Grottaglie

Alessandro Giosa resterà alla guida del Volley Club Grottaglie anche nella stagione di Serie B 2024-2025. Da anni, il sodalizio tra il tecnico e la società continua a raccogliere risultati importanti e la sua conferma rappresenta la scelta migliore per tentare nuovamente l’assalto alla promozione.

In quattro anni al timone della prima squadra, Giosa ha conquistato la promozione in Serie B, garantito la salvezza e ottenuto due partecipazioni ai playoff promozione per la Serie A. Dopo aver dato l’addio alla pallavolo giocata con una toccante lettera aperta in cui ha ripercorso la sua trentennale carriera, Giosa ricoprirà esclusivamente il ruolo di capo allenatore in questa stagione.

Giuseppe Quaranta, patron del Volley Club Grottaglie, ha commentato così la conferma di Giosa: “Alessandro è speciale, il suo contributo alla crescita verticale della squadra, culminata con l’affermazione tra le migliori realtà pugliesi, è stato fondamentale. Da quando è iniziato il suo percorso a Grottaglie, abbiamo sempre raggiunto e superato le aspettative stagionali. Confido che con la sua conoscenza e la sua esperienza saprà, ancora una volta, condurre magnificamente il gruppo”.

La conferma di Alessandro Giosa è la prima pietra per la costruzione di un altro roster di livello, che sarà annunciato nei prossimi giorni. L’esperienza e il know-how del tecnico tarantino saranno messi a disposizione di una squadra che la dirigenza ha cercato di migliorare in ogni reparto, dopo la beffarda corsa playoff della scorsa stagione. Nei prossimi giorni sarà annunciato anche lo staff tecnico che supporterà Giosa.

