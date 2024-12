Volley A3/M, Gioia del Colle: derby di Natale alla prima di ritorno

Concluso il girone di andata al quarto posto e ottenuto l’accesso ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A3, la Joy Volley si prepara al derby contro l’Aurispa Links Lecce, in programma domani, 26 dicembre. L’incontro segna l’inizio della seconda fase della regular season.

Archiviata la sconfitta con Modica, capitan Mariano e compagni tornano in campo contro una squadra già battuta all’andata in tre set. L’Aurispa, attualmente ottava con 11 punti in 9 gare, si presenta rafforzata dall’arrivo del palleggiatore Marco Fabroni, che guida un sestetto con Gaetano Penna come opposto (168 punti stagionali), Mazzone e Iannaccone in banda, Maletto e Deserio al centro e Cappio libero.

“Nonostante il rammarico per la sconfitta di Modica, siamo pronti a ritrovare continuità. Contro l’Aurispa sarà fondamentale una prestazione di alto livello, anche grazie al supporto del nostro pubblico”, ha dichiarato Enrico Cester, vicecapitano della Joy Volley.

La gara, arbitrata da Claudia Lanza ed Eleonora Candeloro, inizierà alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

