Volley A/M, Prisma Taranto a Padova per un boxing day ad alta tensione

Il 26 dicembre, alle 17.00, il Palazzetto della Kioene di Padova sarà teatro di un match cruciale per la classifica di Superlega. La Sonepar Padova ospiterà la Gioiella Prisma Taranto in una sfida ad alta tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi.

Padova in cerca di conferme

La formazione veneta, guidata da coach Cuttini, arriva galvanizzata dall’ottima prestazione con Perugia. L’azzurro Porro, autore di 22 punti nell’ultima gara, sarà il punto di riferimento in attacco insieme al giovane Orioli. Pericoloso anche il croato Sedlacek, mentre l’opposto serbo Masulovic e Tommaso Stefani completano un reparto offensivo di grande qualità. Al centro, Plak, Crosato e Truocchio garantiranno solidità e incisività.

Taranto, occasione per risalire

Dopo una buona prova con Trento, i rossoblù cercano il colpo esterno per risalire la classifica. Lanza e Gironi sono le certezze in attacco, mentre il palleggiatore Zimmermann sarà chiamato a orchestrare il gioco con precisione. La squadra ionica punta sulla compattezza e sull’esperienza per contrastare l’entusiasmo dei padroni di casa.

Sfida tra ex e confronto serrato

Il match avrà un sapore speciale per alcuni protagonisti: il regista tarantino Zimmermann torna da avversario sul campo di Padova, dove ha giocato due stagioni fa, mentre il confronto tra Falaschi e Stefani aggiunge ulteriore interesse. Entrambi, ex compagni a Taranto, saranno tra i protagonisti della partita.

Le dichiarazioni

Tim Held, schiacciatore di Padova, ha dichiarato: “Siamo due squadre vicine in classifica, vincere sarebbe fondamentale per il nostro percorso. Sarà cruciale fare bene in difesa e spingere al servizio per mettere pressione.”

Numeri e curiosità

Arbitri: Gianluca Cappello e Giuseppe Curto (Fabio Pasquali). Video Check: Gabriele Barbieri. Segnapunti: Elisa Vigato.

Diretta VBTV.

Precedenti: 21 (13 successi Sonepar Padova, 8 successi Gioiella Prisma Taranto).

EX: Marco Falaschi a Taranto nel 2021/22, 2022/23; Tommaso Stefani a Taranto nel 2021/22, 2022/23; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author