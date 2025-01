Volley A3/M, Castellana Grotte: a Napoli uno spareggio salvezza

Si accende la corsa per la salvezza nel Girone Blu della Serie A3 Credem Banca. Sabato 1 febbraio, alle ore 19, il Pala Siani di Napoli ospiterà un vero e proprio spareggio tra Gaia Energy Napoli e Bcc Tecbus Castellana Grotte, entrambe appaiate al terzultimo posto con 13 punti in 15 gare. Con otto lunghezze da recuperare sulla quart’ultima e solo cinque giornate ancora da disputare, ogni punto diventa decisivo per evitare i playout.

Napoli, reduce dalla sconfitta contro Lecce, punta a difendere l’imbattibilità casalinga e a proseguire la serie di tre successi interni consecutivi (tutti per 3-0 contro Campobasso, Sabaudia e Reggio Calabria). Castellana Grotte, invece, arriva con il morale alto dopo il successo nell’ultimo turno contro Ortona e cerca continuità per avvicinarsi alla zona salvezza, occupata da Lecce, Modica e Sabaudia (tutte a 21 punti).

Alla vigilia della sfida, Nicolò Ciccolella, centrale classe 2004 della formazione pugliese, ha caricato i suoi: “L’ultima vittoria ci ha dato grande entusiasmo. Non possiamo più permetterci passi falsi: questa squadra merita di più e dobbiamo dimostrarlo sul campo”.

Un solo precedente tra le due squadre, quello dell’andata, con Napoli vincente al Pala Grotte per 2-3. Unico ex dell’incontro è Mario Sportelli, ora in maglia partenopea. Dirigeranno il match gli arbitri Luca Pescatore e Giorgia Adami. Diretta disponibile sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

