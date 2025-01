Volley B1/F, Pantaleo Fasano: sfida ad alta quota con Pomezia

Dopo la pausa imposta dal calendario, la Pantaleo Podio Volley Fasano torna in campo per la prima giornata di ritorno del campionato, pronta ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione. Le gialloblù di coach Paolo Totero ospitano il Pomezia, attuale seconda forza del torneo, già battuta all’andata al termine di una combattutissima gara conclusasi al tie-break.

Quel match, che segnò il debutto stagionale per entrambe le squadre, fu caratterizzato da un momento difficile per la Pantaleo, costretta a rinunciare dopo pochi minuti a Valentina Mearini per un infortunio al mignolo della mano destra. Nonostante la difficoltà, le fasanesi riuscirono a reagire grazie anche all’ottima prestazione di Chiara Vinciguerra, al rientro dopo un lungo stop, portando a casa due punti preziosi.

Ora, però, la sfida è completamente diversa. “Quella di Pomezia fu la nostra prima gara dell’anno, dove tutto è più complicato e la conoscenza degli avversari è molto limitata. Oggi dobbiamo dimenticare quella partita e concentrarci su quella di sabato”, spiega Pietro Tanzarella, coach in seconda della Pantaleo. “Affrontiamo una squadra che ha confermato la sua qualità e che in classifica ha mantenuto il passo. Noi dovremo ritrovare subito il ritmo gara dopo la sosta e scendere in campo con la giusta concentrazione”.

Il Pomezia, guidato da coach Massimo Dagioni, può contare su giocatrici di grande esperienza e talento come Monica Mazzoleni, Carlotta Frasca e Deborah Liguori, che già all’andata misero in difficoltà la difesa fasanese con una prestazione di alto livello.

L’appuntamento è fissato per sabato 1° febbraio alle ore 16.30 presso il Palasport di Vigna Marina a Fasano. La direzione arbitrale sarà affidata ai signori Daniele Spitaletta ed Elena Fantoni. Per la Pantaleo, sarà un test fondamentale per misurare le proprie ambizioni in questo girone di ritorno, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author