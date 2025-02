Volley A/M, Prisma Taranto, missione impossibile a Perugia

La Gioiella Prisma Taranto si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della stagione: domenica, alle 18, sarà ospite della capolista Sir Susa Vim Perugia in un match sulla carta proibitivo. Gli umbri, dominatori del campionato, attraversano però un momento complicato, reduci da tre sconfitte consecutive: prima l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, poi il ko al tie-break contro Trento in Superlega e, infine, la sconfitta contro Ankara in Champions League, sebbene quest’ultima fosse ininfluente ai fini della classifica.

La squadra di Angelo Lorenzetti dovrà fare i conti anche con l’assenza dello schiacciatore Plotnytskyi, infortunato. Al suo posto è pronto Yuki Ishikawa, mentre la diagonale Giannelli-Ben Tara, con i centrali Loser e Russo e il libero Colaci, garantisce comunque un livello altissimo.

Taranto, dal canto suo, arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la fondamentale vittoria contro Monza, diretta concorrente per la salvezza. Un successo che ha dato ossigeno alla classifica, ma che non basta per sentirsi al sicuro: la squadra ionica ha solo tre punti di vantaggio sull’ultima posizione e ogni partita è una finale.

Per strappare punti al PalaBarton servirà la partita perfetta: muro e servizio dovranno mettere in difficoltà il gioco orchestrato da Giannelli, mentre gli attaccanti, su tutti Gironi, saranno chiamati a sfidare il temibile muro umbro. Con Monza e Padova impegnate in uno scontro diretto, anche un solo set vinto potrebbe rivelarsi prezioso in ottica salvezza.

Tra gli ex della sfida, Tim Held conosce bene l’ambiente di Perugia e carica i suoi: “Tornare al PalaBarton sarà emozionante, ma dovremo affrontare la gara con lo spirito giusto. Loro vorranno riscattarsi, noi dovremo dare il massimo”.

I precedenti

Sette incontri, sette vittorie per Perugia.

Ex di giornata

• Taranto: Davide Candellaro (2009/10)

• Perugia: Aimone Alletti (2012/13), Tim Held (2023/24), Filippo Lanza (2018-2021), Jan Zimmermann (2020/21)

Appuntamento

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Arbitri: Cavalieri, Luciani

Diretta: VBTV

