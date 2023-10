Volley A3/M: Bari, subito big con Macerata

Sarà il big match contro la Pallavolo Macerata a segnare l’inizio della seconda avventura della Just British Bari nel campionato di serie A3 Credem Banca.

Completati due mesi intensi di preparazione sotto la guida attenta del mister Paolo Falabella, dell’assistant coach Ciccio Valente e del preparatore atletico Michele Avico, domani la compagine biancorossa farà tappa al Banca Macerata Forum, decisa a giocarsi tutte le proprie chances per la conquista dei primi tre punti in palio della stagione.

La trasferta nelle Marche è di quelle toste e impegnative. Paoletti e compagni troveranno una delle squadre più accreditate alla vittoria finale del girone Blu, la cui panchina è stata affidata quest’anno all’esperto Maurizio Castellano (nella scorsa stagione alla guida della Vigilar Fano).

Il tecnico di Vico Equense può contare su un organico di qualità, puntellato in estate con gli ingaggi di atleti di assoluto valore per la terza categoria nazionale. Basti pensare a Luciano Zornetta (tra i migliori schiacciatori e battitori della serie A3 Credem Banca 2022/23), Sebastiano Marsili (reduce dall’esperienza nella cabina di regia dell’Omi-Fer Palmi), Bara Fall (molto positiva la sua ultima stagione al centro della WiMORE Parma), Michele Orazi (una sicurezza nel fondamentale di muro con la maglia della Geetit Bologna) e, infine, a Nicolò Casaro che, con 622 punti totalizzati in 34 gare, ha contribuito in maniera decisiva alla promozione della Farmitalia Catania.

Il probabile sestetto di partenza avversario sarà completato dai confermati Enrico Lazzaretto in posto 4 e Simone Gabbanelli nel ruolo di libero.

Alla super sfida di domani, che sarà arbitrata da Davide Morgillo e Claudia Lanza, non mancheranno gli ex Manuel Bruno, Lorenzo Pasquali e Peppe Longo.

È proprio il palleggiatore barese a parlare ai nostri microfoni alla vigilia del primo impegno stagionale: “Finalmente si inizia – esordisce Peppe Longo -. Arriviamo pronti a questo importante appuntamento. Con lo staff tecnico ed il preparatore atletico Michele Avico abbiamo svolto davvero un ottimo lavoro in questa preseason. Siamo consapevoli di affrontare una delle squadre più accreditate a vincere questo girone. Le motivazioni sono a mille all’interno del gruppo. Daremo il massimo in campo per tornare a casa con un risultato positivo. Considerato il gioco molto veloce espresso dai nostri avversari, dovremo essere incisivi al servizio per staccare quanto più possibile la palla da rete nella loro metà campo“.

A partire dalle ore 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

