Volley A2/M: Esame Fano per la Just British Bari

Nuova sfida ad alto coefficiente di difficoltà per la Just British Bari. Il PalaCarbonara sarà teatro del big match contro una delle protagoniste di questo inizio stagione, la Smartsystem Fano, terza in classifica con cinque punti conquistati nei primi due turni di campionato.

Guidata in panchina da coach Paolo Tofoli, la compagine marchigiana torna in Puglia dopo aver battuto l’Aurispa DelCar Lecce in tre set e la Quantware Napoli al tie-break nell’ultima gara disputata al Palas Allende di Fano.

Per invertire il trend negativo nel girone Blu, gli uomini di mister Paolo Falabella sono chiamati ad una prestazione importante al cospetto di una squadra di valore, diretta in cabina di regia dall’esperto palleggiatore scuola Lube Pier Paolo Partenio.

Nella metà campo virtussina gli osservati speciali saranno l’opposto Peter Michalovic (nel suo palmarès una coppa Italia di A2 con la casacca della Tonno Callipo Vibo Valentia nel 2016) e gli schiacciatori Pietro Merlo (vincitore della Coppa Italia e della Supercoppa italiana di A3 con l’Abba Pineto nella scorsa stagione) e Federico Roberti, insidiosi sia in battuta che in fase offensiva.

I centrali Gabriele Maletto e Leonardo Focosi (ex Videx Yuasa Grottazzolina, 87% in attacco nella partita contro la Quantware Napoli) completeranno con ogni probabilità il sestetto di partenza fanese, con Mattia Raffa favorito nel ruolo di libero.

“Siamo pronti ad affrontare questa sfida difficile ed impegnativa – dichiara Michal Wójcik, top scorer della Just British nel match contro Sabaudia con 21 punti a referto -. Al PalaCarbonara arriva una squadra tosta, imbattuta nel girone Blu e dotata di un servizio molto pericoloso. Sarà importante partire forte, imponendo sin da subito il nostro gioco – precisa -. Nonostante alcune defezioni, in settimana abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi con il mister Falabella. Siamo molto motivati. Vogliamo rompere questo trend negativo e regalare la prima gioia stagionale al nostro pubblico“.

Gli arbitri dell’incontro saranno Luca Grossi e Davide Grassia.

A partire dalle ore 17:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.



INFO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili sul sito di TicketOne o al botteghino del PalaCarbonara, che domani, sabato 28 ottobre, aprirà al pubblico alle ore 16:00.

