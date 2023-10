Volley C/F: PM Potenza, Trani ‘battezza’ coach Zangheri

La PM Gruppo Macchia Potenza torna in campo e lo farà sabato 28 ottobre alla Caizzo contro la Lavinia Group Trani. Prima da tecnico della PM Volley per coach Stefano Zangheri, giunto in rossoblù giovedì: “Sono contento di essere a Potenza – le sue prime parole -, sono stato in Basilicata diversi anni fa per pochi mesi a Montescaglioso, in B2. Società e ragazze mi hanno accolto molto bene”.

Solo due giorni di allenamento, ma coach Zangheri intravede gran voglia da parte di tutto il gruppo: “Ho trovato un ambiente che ha desiderio di riscattarsi dopo le prime due partite – ha sottolineato il neo tecnico rossoblù -. Il gruppo non è al completo per qualche infortunio, ma ha voglia di invertire la tendenza è il primo allenamento è andato bene. Siamo tutti fortemente motivati e questo mi fa ben sperare per il futuro. Il tempo è stato poco, ma giochiamo in casa e ce la metteremo tutta”.

Sul cammino di Zangheri, il primo ostacolo è Trani, squadra attenta con individualità interessanti: “È una compagine quadrata con due atlete come Kutniakova e Gogoglione di categoria superiore, è uno degli avversari più difficili da incontrare al mio debutto sulla panchina della PM Volley”.

Appuntamento alle 18.00 di sabato 28 ottobre alla palestra Caizzo di Potenza. Arbitreranno Capobianco e Zaccagnino.

