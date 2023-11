Volley A2/M: Castellana Grotte a Cuneo per la seconda trasferta di fila

Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo – Bcc Tecbus Castellana Grotte sarà uno dei tre anticipi della settima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo Porto Viro, per la formazione gialloblù allenata da coach Simone Cruciani si tratta del secondo impegno consecutivo in trasferta, oltre che di un match importante in un momento delicato della stagione della New Mater.

Dopo le due sconfitte di fila (in casa con la capolista Grottazzolina e in trasferta sette giorni fa a Porto Viro, appunto), la Bcc Tecbus proverà ad invertire la rotta al Palasport di Cuneo: prima battuta domani, sabato 18 novembre 2023 alle ore 20. Di fronte una compagine che attualmente occupa il sesto posto in classifica con 11 punti e che, soprattutto, finora non ha mai perso in casa. Il team allenato da coach Battocchio, infatti, in questa prima parte di stagione ha conquistato tre successi interni con Ravenna, Aversa e Pineto (senza lasciare nemmeno un punto alle avversarie) e altrettanti stop in trasferta (a Grottazzolina, Brescia e Santa Croce, questi ultimi due al tie break).

Quello che attende Castellana Grotte, insomma, non è affatto un appuntamento agevole, reso anzi ulteriormente ostico da una situazione di infermeria non proprio fortunata: gli acciacchi che hanno frenato in settimana diversi elementi del roster hanno complicato il lavoro di coach Cruciani e dello staff tecnico gialloblù. Resta, tuttavia, la necessità di trovare le combinazioni giuste per muovere una classifica che oggi parla del penultimo posto con 2 punti frutto di una vittoria (a Pineto) e cinque sconfitte.

Sei i precedenti in serie A2 (tutti in regular season) tra Cuneo e Castellana Grotte: quattro le vittorie pugliesi, due quelle piemontesi. A Cuneo la New Mater ha festeggiato una sola volta, mentre due sono i successi dei padroni di casa. Curiosità: tutti i precedenti confronti tra le due squadre si sono conclusi con il risultato di 3-0.

Arbitrano Marco Pasin di Torino e Cesare Armandola di Voghera, entrambi alla prima direzione di gara con la New Mater Castellana Grotte. Possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

