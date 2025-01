Volley A/M, Hopt alla Prisma Taranto: rinforzo per finale di stagione

La Gioiella Prisma Taranto ha annunciato l’arrivo di Jannis Hopt, opposto tedesco classe ’96, come nuovo rinforzo per affrontare al meglio il rush finale della stagione di Superlega. Con i suoi 205 cm di altezza e un’esperienza solida maturata nei campionati tedeschi, Hopt prenderà il posto di Santangelo, portando nuove soluzioni tecniche e tattiche al team rossoblù, impegnato nella lotta per la permanenza nella massima serie.

Cresciuto nel prestigioso vivaio del VfB Friedrichshafen, uno dei club più importanti della pallavolo tedesca, Hopt ha conquistato diversi titoli giovanili nazionali, confermandosi come uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. Dopo gli esordi nella seconda Bundesliga con i “Volley YoungStars”, ha debuttato nella massima serie tedesca con il Chemie Volley Mitteldeutschland. Negli anni ha vestito le maglie di numerosi club di primo livello, tra cui United Volleys Rhein-Main, TV Rottenburg, TSV Giesen e, più recentemente, VC Eltmann, con cui ha contribuito a una promozione nella 2. Bundesliga Süd.

Per Hopt, l’approdo alla Superlega rappresenta il coronamento di un sogno: “Quando ho saputo della possibilità di dare il mio contributo alla squadra fino alla fine della stagione, non ho esitato. Seguo la Superlega da quando ero bambino, ed è sempre stato un obiettivo. Sono felice di essere qui e pronto a lavorare in palestra per dare il massimo. Abbiamo un calendario complicato, ma credo che insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi.”

Anche il presidente della Gioiella Prisma Taranto, Antonio Bongiovanni, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto: “L’arrivo di Hopt rappresenta un tassello importante per il nostro team. È un giocatore versatile e di grande esperienza, qualità che saranno fondamentali in questa fase delicata del campionato. Siamo sicuri che saprà integrarsi rapidamente e offrire un contributo prezioso alla squadra.”

Con l’innesto del tedesco, la Gioiella Prisma Taranto punta a rafforzarsi ulteriormente e a prepararsi al meglio per le ultime sfide decisive della stagione. Il supporto dei tifosi, insieme al lavoro di squadra e al talento di Hopt, saranno fondamentali per affrontare con determinazione questo momento cruciale.

