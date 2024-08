Vlora, a San Girolamo la gigantografia dello sbarco

BARI – Dopo l’opera “Sono persone 8.8.1991” di Jasmine Pignatelli, installata sulla facciata dell’edificio di edilizia popolare di Arca Puglia Centrale e poi completata con la scultura gemella a Durazzo in Albania in occasione del trentennale dello sbarco della Vlora, il piazzale di san Girolamo in via De Fano si arricchisce di una nuova installazione artistica voluta e dal comitato spontaneo che ogni anno commemora l’episodio che ha segnato il capoluogo pugliese. Ed ecco che su un’altra faccia della palazzina Arca ora campeggia una gigantografia del famoso scatto che testimonia lo sbarco dei 20.000 albanesi realizzato da Lorenzo Turi, allora sedicenne. Un momento di riflessione sui valori civili e umani dell’apertura, dell’accoglienza e dell’integrazione ha caratterizzato la cerimonia voluta dal comitato che riunisce cittadini di Bari, italiani e albanesi, con l’obiettivo comune di valorizzare, conservare, tutelare e divulgare i valori di amicizia e accoglienza.

