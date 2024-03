Virtus Francavilla, Villa: “Più coraggio per tornare alla vittoria”

FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Latina: “Avevo chiesto una crescita rispetto alla gara col Sorrento in una partita delicata e siamo stati bravi. Volevo far scoccare la scintilla per ricreare entusiasmo e voglia, in condivisione con loro perché bisogna convincere i calciatori di ciò che si fa. C’è stata una grande crescita in una settimana, dobbiamo andare avanti e migliorare ripartendo da lì. Abbiamo corretto gli errori rivedendo la gara, ci siamo resi conto che si può fare di più. Affrontiamo domani una squadra forte, è un Latina che ha fatto bene nelle ultime partite: dovremo essere bravi a metterli in difficoltà con le armi che abbiamo. Vogliamo fare punti, dobbiamo essere bravi dal primo al novantacinquesimo. Pressioni? Il calciatore ci convive, le avremo dall’inizio alla fine”.

Sulla gara d’andata: “Giocammo una buona partita, ma adesso bisogna guardare al ritorno. Dal cambio di allenatore hanno fatto qualcosa d’importante, è una squadra quadrata e con calciatori forti in tutti i reparti. Noi dobbiamo essere bravi con le nostre armi a fare quel passettino in più e cambiare passo. Serve maggiore coraggio per tornare alla vittoria”.

Sui singoli: “Di Marco può giocare ovunque, è uno dei pochi che come Biondi riesce a fare diverse fasi e con molteplici ruoli. Se la squadra mi mette in difficoltà nel corso della settimana significa che ho più frecce nell’arco. Chi entra deve fare la differenza e deve aiutarci. Polidori è recuperato, non è al top ma ci darà una mano e pian piano arriverà a uno standard importante; quando è brillante può fare la differenza, ma il lavoro non lo spaventa: si è curato, è stato qui mattina e pomeriggio e questo è un segnale importante”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author