Virtus Francavilla, Villa: “Passi avanti, ho apprezzato l’atteggiamento”

L’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha parlato così ai nostri microfoni al termine del match perso per 1-0 al Vigorito di Benevento: “Sotto l’aspetto dell’atteggiamento abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo costruito diverse palle gol, ma serve essere più cattivi sotto porta. Ora urge rimettere in condizioni ideale tutti i calciatori arrivati tardi, come Giovinco, Izzillo e Biondi. Con loro in campo abbiamo guadagnato intensità, qualità ed esperienza. Rispetto alla partita giocata con il Picerno ho visto più coraggio”.

