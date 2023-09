La Virtus Francavilla cade di misura a Benevento: decide un gol di Ferrante

La Virtus Francavilla cade di misura a Benevento: decisiva una rete di Ferrante. Doppio debutto a centrocampo per gli ospiti: in mediana si vedono dal primo minuto Izzillo e Fornito. A completare il reparto dal primo minuto c’è Di Marco e non Macca. Per il resto, Villa conferma per otto undicesimi la formazione che ha perso con il Picerno. 3-5-2 anche per il Benevento di Andreoletti, che decide di posizionarsi a specchio. Il primo squillo lo suona Marotta, che trova la deviazione di Gavazzi in corner già dopo pochi secondi di gara. All’ 11’ il Benevento si divorerà il gol del vantaggio ancora con Marotta, che raccoglie un cross dalla sinistra e da due passi imprime troppa poca forza al pallone: Forte blocca sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, Gavazzi calcia dopo una serpentina di Di Marco, raccogliendo solo un corner. Contropiede del Benevento, cross di Ferrante, salva tutto Accardi in scivolata. Poco dopo altro traversone, sempre dalla sinistra: smanaccia Forte. Al 35’ la sblocca il Benevento con Alexis Ferrante, che inzucca di testa su assist di Benedetti. Passa un minuto: altro corner, altra occasione per la Strega che si rende pericolosa con Pastina. Si va negli spogliatoi con i giallorossi in vantaggio. La prima palla gol del secondo tempo è ancora del Benevento. Al 58’ Marotta ci prova in rovesciata, palla che termina al lato. Virtus pericolosa per la prima volta al 70’ con Di Marco che calcia al volo, para Paleari. Il Picerno torna a rendersi pericoloso negli ultimi dieci minuti con Ferrante, che dalla distanza costringe Forte alla respinta. A ridosso del 90’ Capellini rimedierà il secondo giallo di giornata dopo un fallo commesso su De Marino. Allo scadere entrambe le formazioni sfioreranno il gol. Prima i campani con Bolsius, bravo nello scartare Forte, ma in area non c’è nessuno ad aiutarlo. Sul capovolgimento di fronte Macca troverà la manona di Paleari a dirgli di no. La Virtus cade dunque di misura nella propria prima volta al Vigorito. Domenica si torna a giocare in casa, a Francavilla ci sarà il Crotone.

Benevento-Virtus Francavilla Calcio 1-0 | IL TABELLINO

Benevento: Paleari, El Kaouakibi, Benedetti (28’st Masciangelo), Karic, Marotta (21’st Bolsius), Ferrante, Pinato (28’st Simonetti), Berra, Talia (35’st Kubica), Pastina, Capellini. A disp: Nunziante, Manfredini, Agnello, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella, Ciciretti. All. Andreoletti

Virtus Francavilla Calcio: Forte, Gavazzi, Monteagudo, Di Marco, Artistico (21’st Giovinco), Polidori (12’st Biondi), Carella (21’st Macca), Izzillo (12’st Zuppel), Nicoli (38’st De Marino), Accardi, Fornito. A disp: Carretta, Lucatelli, Risolo, Serio, Yakubiv, Fekete, Latagliata. All. Villa

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese (Markiyan Voytyuk di Ancona-Paolo Tomasi di Schio-Mattia Drigo

di Portogruaro)

Reti: 36’pt Ferrante (BE)

Note: Ammoniti: Capellini, Paleari (BE) Espulsi: Capellini (BE)

Recupero: 2’pt, 5’st

