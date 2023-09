Picerno-Taranto 1-1: Cianci risponde ad Albadoro

Cianci risponde ad Albadoro e al Donato Curcio finisce in parità. Gara equilibrata, ma non bellissima: nel primo tempo supremazia lucana, nella ripresa Taranto più coraggioso, che ha approfittato della stanchezza della squadra di Emilio Longo che ha notevolmente abbassato molto il baricentro. Nella seconda frazione, i padroni di casa hanno reclamato un rigore per un tocco di braccio di Mastromonaco, che ha intercettato un cross: poteva starci. Alla fine, pari che soddisfa il Taranto, ma che lascia l’amaro in bocca al Picerno.

Al 14’, lucani in vantaggio con Albadoro. Tutto solo in area, l’attaccante stoppa e batte Vannucchi. Cross di Guerra, torre di Murano, Albadoro non perdona. Pareggio di Cianci al 77’: punizione di Zonta in area, l’attaccante stacca e beffa Suma.

⏱️ 90’ Sei minuti di recupero.

🔴🔵 82’ Il Picerno sfiora il nuovo vantaggio: punizione di Guerra, Antonini si perde Diop che colpisce sfiorando il palo alla sinistra di Vannucchi.

🔴🔵 82’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambio per il Picerno: Diop, Ciko e Nocella per Murano, Gallo e Pagliai.

🟥🟦 80’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori Cianci, autore del pari, al suo posto Bonetti.

🟥🟦 77’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Cianci! Su punizione di Zonta, l’attaccante rossoblu stacca di testa in area e batte Summa.

🔴🔵 77’ Ammonito 🟨 De Ciancio per gioco falloso.

🟥🟦 75’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto, Fabbro e Fiorani per Kanoute e Mastromonaco.

🔴🔵 74’ Pagliai dal fondo serve De Cristofaro, che spara alto.

🔴🔵 72’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Emmanuele Esposito lascia il campo a Ceccarelli.

🟥🟦 72’ Punizione insidiosa, ma centrale di Cianci, Summa in angolo.

🟥🟦 67’ Ammonito 🟨 Kanoute per gioco falloso.

🔴🔵 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, De Cristofaro per Albadoro.

🟥🟦 62’ Zonta dalla destra per Cianci, che al momento di colpire di testa viene disturbato provvidenzialmente da Pagliai.

🔴🔵 62’ Il Picerno chiede un calcio di rigore per un tocco di braccio in area del Taranto di Mastromonaco, poteva starci.

🟥🟦 55’ Al momento della sostituzione, Ferrara protesta con Capuano, il quale va su tutte le furie: tensione sulla panchina rossoblu.

🟥🟦 55’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto fuori capitan Ferrara, dentro Panico. Fascia sul braccio di Vannucchi.

🔴🔵 51’ Ammonito 🟨 Pagliai per gioco falloso.

🟥🟦 46’ Ammonito 🟨 Antonini per gioco falloso.

🟥🟦 46‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Samele prende il posto di uno spento Bifulco. Cambia l’atteggiamento tattico del Taranto, che passa al 3412 con Kanoute alle spalle di Cianci e lo stesso Samele.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Termina un primo tempo sostanzialmente equilibrato, ma che il Picerno chiude in vantaggio grazie alla rete di Albadoro.

🟥🟦 45’+1’ Il Taranto vicinissimo al pareggio: Cianci, da terra, serve in area Zonta che non trova lo specchio da pochi passi.

⏱️ 45’ Sono 2 i minuti di recupero.

🟥🟦 42’ Ammonito 🟨 Vannucchi per aver spintonato Esposito.

🔴🔵 41’ Picerno pericoloso su azione d’angolo battuto da Emmanuele Esposito: Murano spizza di testa mancando di pochissimo il bersaglio, palla di poco sulla traversa.

🔴🔵 26’ Micidiale contropiede del Picerno, innescato da Esposito, ma Graziani spreca tutto sparando su Vannucchi.

🔴🔵 25’ Ammonito 🟨 Graziani per gioco falloso.

🔴🔵 14’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ Albadoro! Tutto solo in area, l’attaccante stoppa e batte Vannucchi. Cross di Guerra, torre di Murano, Albadoro non perdona.

🟥🟦 14’ Primo squillo del Taranto, conclusione centrale di Bifulco servito da Kanoute.

🔴🔵 9’ Guerra cambia gioco da sinistra a destra, pesca Pagliai in area, ma il suo destro al volo termina sul fondo.

🔴🔵 4’ Subito Picerno: cross dalla destra di Graziani per la testa di Murano che, in area e tutto solo, non inquadra la porta.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 PICERNO-🟥🟦 TARANTO 1-1

⚽️ RETI: 14’ Albadoro (P), 77’ Cianci (T)

🔴🔵 PICERNO 4231: Summa; Pagliai (82’ Novella), Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo (82’; Graziani, Albadoro (64’ De Cristofaro), E. Esposito (72’ Ceccarelli); Murano (82’ Diop). Panchina: Merelli, A. Esposito, Pitarresi, Allegretto, Santarcangelo, Biasiol, Savarese, Vitali. All. Longo.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; De Santis, Antonini, Enrici; Mastromonaco (75’ Fiorani), Calvano, Zonta, Ferrara (55’ Panico); Kanoute (75’ Fabbro), Cianci (80’ Bonetti), Bifulco (46’ Samele). Panchina: Loliva, Di Serio, Riggio, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Capone, Orlando. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

🟨 AMMONITI: Graziani, Pagliai, De Ciancio (P); Vannucchi, Antonini, Kanoute (T).

📌 NOTE: Recuperi 2’/6’. Angoli 3-4. Prima dell’inizio del match, minuto di raccoglimento per ricordare un dirigente del Picerno recentemente scomparso.

