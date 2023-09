Foggia-Giugliano 1-0: Tonin decisivo, prova aggressiva e propositiva

FOGGIA – Aggressivo, propositivo, incisivo. Buona la seconda per il Foggia di Cudini che vince e diverte. Forse qualcosa si può migliorare ancora in fase offensiva, ma la rete di Tonin basta comunque per trovare i primi tre punti del campionato. Giugliano battuto 1-0, nota stonata lo Zaccheria vuoto.

La prima occasione della partita la creano i rossoneri. Al 9′ colpo di testa di Embalo da cross proveniente da destra e angolo. Dagli sviluppi dello stesso ci prova Martini, a lato. Replica ospite al 15′ con Gladestony, centrale. Al 20′ cross di Schenetti e zuccata insidiosa di Carillo che costringe Baldi agli straordinari. Si fa male Nocciolini dopo un tiro potente ma centrale al 29′. Il cambio forzato dei gialloblù arriva al 33′, al suo posto Bernardotto. Ancora Foggia pericoloso al 45′, sempre con Carillo e di testa. Nulla da fare e si va al riposo dopo tre minuti di recupero.

Nella ripresa parte meglio il Giugliano. Al 50′ Oyewale mette un bel pallone in area per la girata insidiosa di Bernardotto, palla a lato di un nulla. Al 54′ tiro ravvicinato al veleno di Scognamiglio che deve tuttavia scontrarsi coi pronti riflessi di Nobile. E per due gol sbagliati, ecco quello subito. Foggia in vantaggio al 56′: capovolgimento immediato di fronte, lancio di Di Noia, Tonin ha la meglio su Scognamiglio si invola verso l’area e con una conclusione precisa beffa Baldi per l’1-0. Prova il raddoppio su punizione al 65′ Schenetti, che calcia dritto in porta: alta di poco. Nei minuti finali Cudini getta nella mischia anche Vezzoni, Peralta e Vacca. La squadra mantiene solidità e rischia pochissimo. Cosi dopo 5′ di recupero si può far festa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp