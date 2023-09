Benevento, Andreoletti: “Volevamo vincere, nella ripresa abbiamo sofferto”

L’allenatore del Benevento Matteo Andreoletti ha commentato così ai nostri microfoni il successo dei suoi ragazzi ai danni della Virtus Francavilla: “Abbiamo giocato un primo tempo di grande qualità, in cui avremmo anche meritato il gol del raddoppio. Nella ripresa siamo un po’ venuti meno, ma perché abbiamo sentito il peso della vittoria anche a causa dello scivolone di Torre del Greco. C’era grande voglia di rivalsa, sia in me che nei ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma in questa categoria è inevitabile soffrire, a prescindere dall’avversario che incontri”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp