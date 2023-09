Taranto: Capuano, ‘Approccio sbagliato, meglio nella ripresa’

(Di Lorenzo Ruggieri) Al Donato Curcio di Picerno, il Taranto riacciuffa i padroni di casa al 77′ ottenendo un pareggio nella seconda uscita stagionale. Nella sala stampa dello stadio lucano, il tecnico degli ionici Ezio Capuano ha così commentato il secondo risultato utile consecutivo: “Abbiamo affrontato una compagine forte, la sorpresa della scorsa stagione. Abbiamo preparato bene l’incontro, scegliendo di non optare per il minutaggio anche per via delle condizioni precarie di Bonetti. Non mi è piaciuto l’impatto della mia squadra, nella catena di destra scivolavamo male ma siamo stati bravi a non incassare il secondo gol. Nell’intervallo abbiamo rivisitato la partita e nella ripresa c’è stato solo il Taranto. Siamo stati abili a leggere la gara, grazie alla qualità in panchina. Ritengo questo risultato giusto, ci permette di trovare continuità dopo il successo contro il Foggia. Il gesto di Ferrara dopo il cambio? Ritengo che l’educazione sia al di sopra di tutto, a prescindere dal risultato. Bisogna avere rispetto anche nei confronti di chi entra, ha fatto un brutto gesto e ne pagherà le conseguenze. Certe scene sono degne del Grande Fratello, non di una squadra di Capuano”. Infine, un appello al sindaco: “Dopo un avvio così importante, anche per via dell’entusiasmo della piazza, chiedo al sindaco di giocare allo Iacovone il prossimo match. Altrimenti, sarebbe uno scippo dopo i numerosi sforzi societari”.

