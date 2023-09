Taranto: Capuano sulla lite con Ferrara, ‘Scene da Grande Fratello’

Il gesto di Ferrara dopo il cambio? Ritengo che l’educazione sia al di sopra di tutto, a prescindere dal risultato. Bisogna avere rispetto anche nei confronti di chi entra, ha fatto un brutto gesto e ne pagherà le conseguenze. Certe scene sono degne del Grande Fratello, non di una squadra di Capuano”. Pare, però, che prima di salire sul pullman per far rientro a Taranto, Ferrara abbia chiesto scusa al tecnico per il suo gesto: i due si chiariranno mercoledì alla ripresa degli allenamenti.

