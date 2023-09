Picerno: rammarico Longo, ‘Ci manca un calcio di rigore’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo poco più di un’ora in vantaggio, il Picerno deve accontentarsi di un punto contro il Taranto di Ezio Capuano. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei padroni di casa, Emilio Longo, ha così descritto la prova della sua squadra: “Siamo stati coraggiosi, abbiamo avuto un impatto veemente e il gol lo certifica. La rete di Albadoro è frutto di un’azione meravigliosa, simile a quella che ha portato al tiro Graziani. Tuttavia, ci è mancato un po’ di mestiere nel capire come incanalare l’incontro. Non è facile giocare contro una squadra bloccata e con uno schieramento a 5. Potevamo sfruttare in modo migliore alcuni spazi e ci rammarica aver subìto gol su palla inattiva. Potevamo portarci sul 2-0 in occasione di un penalty in nostro favore non fischiato. Si tratta di una situazione chiara, non si può giocare con le mani in area di rigore. Il direttore di gara, però, non ha fischiato e pareggiamo gli episodi contro il Taranto dopo quello della scorsa stagione. Mi è piaciuta, invece, la reazione dopo il gol degli ionici, non era facile restare in partita ma siamo stati diligenti e non abbiamo rischiato nulla. Portiamo a casa un punto che ci forma, i ragazzi sono molto dispiaciuti ma c’è ancora tanto lavoro da fare”.

