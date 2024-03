Virtus Francavilla, Villa: ‘Dobbiamo cambiare registro’

“Dobbiamo cambiare registro, siamo stati bravi su alcune cose e inaccettabili in altre. Ad un certo punto sembrava che ognuno volesse risolvere la gara da solo. Noi dobbiamo giocare di squadra, non abbiamo il calciatore che ti cambia la gara da solo. Salvezza? Noi dobbiamo guardare partita per partita, senza fare calcoli”. Così Alberto Villa, allenatore del Francavilla al termine della gara persa con la Casertana.



Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author