Virtus Francavilla, via Occhiuzzi e diverse ipotesi. In pole c’è Villa

FRANCAVILLA F.NA – Poco fa vi abbiamo anticipato il possibile ribaltone sulla panchina della Virtus Francavilla (QUI). Una decisione, in verità, già presa dalla società biancazzurra, che opta per il secondo cambio in corsa: via Roberto Occhiuzzi, che paga il mancato successo nella gara di ieri contro la Turris e in particolare la mancata svolta nei risultati dal suo arrivo. Nelle prossime ore è atteso anche l’ufficialità del club. Ed è partito il toto-successore: il presidente Magrì starebbe valutando due-tre profili, ma in questo momento in pole ci sarebbe Alberto Villa. Il ritorno del tecnico di Soresina, oltre a essere una richiesta della maggior parte dei sostenitori biancazzurri sui social, sarebbe anche una soluzione che eviterebbe di ripartire da zero, avendo svolto la preparazione con gran parte della rosa attuale. Nel pomeriggio è in programma l’allenamento della squadra, bisognerà capire se ci sarà anche il nuovo condottiero che dovrà indicare indicare la via della salvezza.

