Virtus Francavilla, ore di riflessione: pronto il ribaltone in panchina

FRANCAVILLA F.NA – Due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte in dodici giornate. Una media punti di 0,83 a gara e soprattutto il deludente pareggio contro la Turris la goccia che potrebbe fare traboccare il vaso. Tutt’altro che salda la posizione di Roberto Occhiuzzi, ieri sera contestato dalla tifoseria così come la squadra. La mancata svolta nei risultati e alcune “rumorose” scelte tecniche nelle ultime due giornate potrebbero costare caro all’allenatore di Cetraro. Una nottata intensa alle spalle, sono inevitabilmente ore di riflessione, ma già il silenzio del dopo-gara sembrava lasciare pochi dubbi: per la Virtus Francavilla un nuovo ribaltone all’orizzonte.

