Più tempo per piani finanziari e tariffe Tari dei Comuni

Passa dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari. La commissione Finanze del Senato ha infatti approvato l’emendamento del governo al dl Superbonus che posticipa di due mesi la scadenza dei Piani economici e finanziari. Lo annuncia la sottosegretaria al ministero dell’Economia, Sandra Savino. “L’estensione del termine – spiega – permetterà ai Comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe relative alla Tari, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author