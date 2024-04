Allarme Fentanyl, ‘Regioni devono informare sui rischi’

Una nota del ministero della Salute firmata dal direttore alla prevenzione Francesco Vaia è stata inviata alle Regioni per segnale l’innalzamento dell’allerta per il Fentanyl in Italia al livello 3 dopo l’identificazione in eroina da strada a Perugia.

La nota chiede agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di diramare le informazioni con urgenza ai dipartimenti per le dipendenze e dei Servizi pubblici per le dipendenze (SerD) delle Aassll, e alle Comunità terapeutiche e al personale socio-sanitario delle per “informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute.

“Dopo un test colorimetrico sul posto il campione è stato successivamente analizzato dal Laboratorio di Medicina Legale. I risultati analitici ricevuti in data 24 aprile 2024 hanno identificato nel campione fentanyl (5%), eroina (50%), codeina (30%) e diazepam (15%)”, si legge nel documento. La nota e’ inviata anche al Gruppo tecnico sub-area dipendenze della Commissione Salute, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, al Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza Consiglio dei Ministri, all’Istituto Superiore di Sanità, al Centro nazionale dipendenze e doping e all’Ex Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author