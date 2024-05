Canusium Basket in B Interregionale, squadra accolta a Palazzo di Città

CANOSA – La B Interregionale è realtà. Canosa sbarca nella quarta serie nazionale di pallacanestro con il trionfo dell’ASD Canusium Basket. Martedì mattina, l’amministrazione comunale ha accolto a Palazzo di Città la squadra che domenica ha conquistato l’accesso alla categoria superiore con il successo al PalaSassi di Matera.

Qualche giorno per rifiatare, poi al lavoro per la prossima stagione. Con un palazzetto in più, dopo un intero anno in esilio a Trinitapoli. La programmazione per la B Interregionale passa dal ritorno nella struttura sportiva di casa.

