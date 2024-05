Bari, una scuola per adulti intitolata a Leogrande

BARI – Una scuola intitolata, a Bari, ad Alessandro Leogrande. E non una scuola qualunque: un istituto nel quale studiano gli adulti. A prendere il nome dello scrittore tarantino scomparso nel 2017 sarà il 1° Cpia Bari, in largo Urbano II nella città vecchia, vicino alla basilica di San Nicola. Cpia sta per Centro provinciale per l’istruzione adulti. Qui arrivano adulti che non hanno completato gli studi, stranieri, minori non accompagnati e disoccupati, chi vive in contesti di povertà culturale e sociale. Nella Sala Murat, poi, la presentazione dei progetti che gli studenti del Cpia hanno realizzato durante il primo anno. “Intitolare a Leogrande il centro provinciale di istruzione per gli adulti ha una forte valenza simbolica – commentano da palazzo di città – perché ci parla della possibilità che ciascuno ha di trasformare il proprio tempo e il proprio destino rifiutando ogni atteggiamento di resa e di deresponsabilizzazione per scegliere di mettersi in gioco dotandosi degli strumenti di conoscenza e comprensione del mondo”

