Grottaglie, l’assessora Alessia Piergianni si dimette

Con una lettera indirizzata al Sindaco, l’assessora alle Politiche agricole, Sviluppo rurale e centro servizi per l’agricoltura, verde pubblico, strade rurali e promozione delle tradizioni locali, Alessia Piergianni, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

“Le mie dimissioni – spiega Piergianni – sono dovute a motivi esclusivamente personali e lavorativi che, tra pochi giorni, mi porteranno, a trasferirmi in un’altra città e per cui non potrò più garantire con costanza la mia presenza e il mio impegno nell’espletamento dell’incarico”.

“È stato un grande onore poter amministrare la mia Città; un’esperienza unica che mi ha arricchita personalmente e professionalmente”, aggiunge l’assessora. “Per questo, vorrei innanzitutto ringraziare il Sindaco per avermi dato la possibilità di mettermi al servizio della mia Città e per la fiducia che ha sempre riposto nei miei confronti”.

Piergianni rivolge poi un sentito ringraziamento al gruppo consiliare “Viviamo Grottaglie”, ai colleghi e colleghe della Giunta Municipale, alla Segretaria Generale, ai dipendenti comunali e in particolare ai dipendenti dei settori di riferimento alle sue deleghe.

“Concludo esprimendo la mia profonda stima nei confronti del Sindaco, dei Consiglieri comunali tutti e dei colleghi di Giunta Municipale per il loro impegno e la passione nello svolgimento del ruolo politico-amministrativo”, dichiara l’assessora. “Certa che si continuerà a lavorare senza sosta esclusivamente per il bene della nostra Città, auguro a tutti buon lavoro”.

L’Amministrazione comunale augura ad Alessia Piergianni un futuro ricco di successi e professionalità.

