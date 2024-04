Fabio Coluccia, 37 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Soleto (Lecce), in contrada Murica, nei pressi di viale Gubbio. L’uomo stava guidando una Fiat Punto quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muretto a secco: ribaltandosi, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente dopo essere stato allertato dagli automobilisti di passaggio, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, mentre sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

