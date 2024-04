Galatina, Ugo Lisi si dimette da assessore: “ Grato a tutti voi. Vi porterò nel cuore”

Ugo Lisi annuncia le sue dimissioni da Assessore: “Nel cuore conserverò sempre profonda gratitudine verso la comunità di Galatina”

Galatina- Ugo Lisi, Assessore al Comune di Galatina, ha annunciato in queste ore le sue dimissioni dalla giunta Vergine. Lo fa con immenso rispetto e gratitudine verso la comunità che gli ha concesso l’onore di servirla. “Questo non è un addio, ma un nuovo inizio” specifica Lisi in una nota stampa.

Durante il suo mandato come Assessore, Ugo Lisi ha avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con la comunità galatinese. Ha dedicato tempo ed energie per il bene comune, impegnandosi con dedizione e passione. Ora, Lisi sente di essere profondamente grato per l’esperienza e l’affetto incontrato, che porterà sempre con sé nel suo percorso futuro.

Custodendo l’eredità di ciò che è stato fatto a Galatina con dedizione e passione, Ugo Lisi si impegna a continuare a lavorare per il bene comune. Durante gli anni al fianco del sindaco Fabio Vergine, degli assessori e dei consiglieri di maggioranza, Lisi ha arricchito il suo bagaglio umano ed emotivo di esperienze che considera un vero dono della vita, di cui sarà sempre infinitamente grato. Il percorso intrapreso al fianco di Fabio Vergine, un uomo, professionista e politico illuminato e lungimirante, ha permesso a Lisi di ritrovare entusiasmo e dedizione nella politica del fare e dell’essere al servizio costante della comunità.

Nella sua nota di ringraziamento, Ugo Lisi desidera esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto e dimostrato fiducia durante il suo mandato come Assessore. Senza il loro sostegno e incoraggiamento, non avrebbe potuto realizzare quanto fatto. La fiducia della comunità lo ha ispirato e spinto a dare il massimo per il bene della città.

Lisi sarà sempre grato a Galatina e alla sua meravigliosa comunità per avergli dato l’opportunità di servirla come Assessore. Porterà sempre nel cuore i ricordi di questa esperienza, che ha contribuito a formare la persona che è oggi.

“Grazie di cuore a tutti. Ugo Lisi”, così l’assessore si congeda con garbo e gentilezza da una città che ha amato e dalla quale si è sentito profondamente amato. Le dimissioni di Ugo Lisi rappresentano un nuovo inizio per lui, ma la sua gratitudine verso la comunità di Galatina resterà sempre intatta.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.