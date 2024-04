Regione Puglia, ok rendiconto bilancio 2023: non aumentano tasse

La Giunta regionale pugliese ha approvato oggi, martedì 30 aprile, il rendiconto del bilancio 2023, che conferma l’attuale pressione fiscale senza aumento delle tasse. La Regione Puglia ha confermato le aliquote della addizionale regionale Irpef e dell’Irap.

Il rendiconto conferma che “il bilancio della Regione Puglia è virtuoso e in salute, con le certificazioni di Moody’s e il rating BAA3 con outlook stabile”, dicono dalla Regione. I tempi dei pagamenti sono in linea e spesso anche inferiori a quelli previsti dalle leggi. Esiste un’elevata giacenza di cassa che consente di non far ricorso massivo all’indebitamento.

”Il rendiconto della Regione Puglia 2023 evidenzia quindi un’attenta e solida gestione delle politiche di bilancio regionali, nonostante un contesto generale che registra importanti elementi di criticità, correlati in primis all’instabilità geopolitica nonché a variabili economiche che incidono fortemente sull’attività produttiva, quali i notevoli aumenti dei costi energetici, i rincari delle materie prime e l’evoluzione dei tassi di interesse e dell’inflazione, con conseguenti tensioni sui mercati finanziari. Un ulteriore elemento di notevole preoccupazione nel quadro economico-finanziario è rappresentato dalla transizione al nuovo framework della governance economica europea”, conclude la nota.

Tra le voci, il disavanzo sanitario pari a 39 milioni al quale la Giunta ha dato copertura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author